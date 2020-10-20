Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор Ефремову

Мосгорсуд отложил на 22 октября рассмотрение жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, сообщает Telegram-канал Mash.

Сегодня к делу приобщили: положительную характеристику актера из СИЗО; обращение деятелей культуры; расписку о получении старшим сыном Захарова полной суммы возмещения.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.

Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации, — старшему сыну погибшего Виталию Захарову.