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Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор Ефремову

13:47
Михаил Ефремов. Фото Павел Бедняков/ «Известия»
Михаил Ефремов. Фото Павел Бедняков/ «Известия»
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Мосгорсуд отложил на 22 октября рассмотрение жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, сообщает Telegram-канал Mash.

Сегодня к делу приобщили: положительную характеристику актера из СИЗО; обращение деятелей культуры; расписку о получении старшим сыном Захарова полной суммы возмещения.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.

Восьмого сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал его выплатить 800 тысяч рублей единственному потерпевшему, настаивавшему на компенсации, — старшему сыну погибшего Виталию Захарову.

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