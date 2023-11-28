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Сегодня, 18:57

Sports Illustrated подозревают в публикации статей от фейковых авторов, написанных искусственным интеллектом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Портал Sports Illustrated заподозрили в написании материалов с помощью искусственного интеллекта.

В издании Futurism обратили внимание на профиль автора, которого зовут Дрю Ортис и усомнились в том, что это реальный человек. Авторы расследования не сумели найти его социальные сети или публикации на других порталах. Кроме того, фотография Ортиса выставлена на продажу на сайте, который продает изображения с лицами, сгенерированными искусственным интеллектом.

Также, по информации Futurism, на сайте Sports Illustrated существует сразу несколько фейковых авторов, от имени которых публикуются материалы, написанные нейросетью.

В Sports Illustrated опровергли обвинения в публикации материалов, сгенерированных ИИ, но позже удалили все подозрительные профили авторов.

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