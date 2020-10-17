Специальный приз от «СЭ» и РАСК в рамках премии «Голос спорта» получил Олег Жолобов
На торжественной церемонии вручения национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта» вручен специальный приз «Чемпион», учрежденный совместно Ассоциацией спортивных комментаторов и «Спорт-Экспрессом». Премия присуждается лауреату, который в свое время был профессиональным спортсменом, потом работал спортивным комментатором, также занимал руководящую должность в одной из спортивных структур. Лауреатом премии стал Олег Жолобов.
Также все присутствующие почтили память трагически погибшего в этом году Олимпийского чемпиона, спортивного комментатора и руководителя Александра Иваницкого.
Специальный приз в память о нем от РАСК и Олимпийского комитета России вручен Анне Иваницкой, внучке Александра Владимировича. Также его именем названа Премия «Голос спорта — страна», лауреатом которой в этом году стал представитель телекомпании «Ямал-регион» Андрей Адамов.
Мероприятие проходит в Олимпийском комитете России при строжайшем соблюдении всех мер предосторожности, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Для всех участников обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции, для обеспечения которой предусмотрена соответствующая рассадка в зале. (Дмитрий Коржиков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.