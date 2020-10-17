Специальный приз от «СЭ» и РАСК в рамках премии «Голос спорта» получил Олег Жолобов

На торжественной церемонии вручения национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта» вручен специальный приз «Чемпион», учрежденный совместно Ассоциацией спортивных комментаторов и «Спорт-Экспрессом». Премия присуждается лауреату, который в свое время был профессиональным спортсменом, потом работал спортивным комментатором, также занимал руководящую должность в одной из спортивных структур. Лауреатом премии стал Олег Жолобов.

Также все присутствующие почтили память трагически погибшего в этом году Олимпийского чемпиона, спортивного комментатора и руководителя Александра Иваницкого.

Специальный приз в память о нем от РАСК и Олимпийского комитета России вручен Анне Иваницкой, внучке Александра Владимировича. Также его именем названа Премия «Голос спорта — страна», лауреатом которой в этом году стал представитель телекомпании «Ямал-регион» Андрей Адамов.

Мероприятие проходит в Олимпийском комитете России при строжайшем соблюдении всех мер предосторожности, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Для всех участников обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции, для обеспечения которой предусмотрена соответствующая рассадка в зале. (Дмитрий Коржиков)