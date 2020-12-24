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Собянин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем

Сергей Собянин. Фото AFP
Сергей Собянин. Фото AFP
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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем, сообщает РБК со ссылкой на эфир канала «Россия 24». Ранее с подобной рекомендацией выступил Президент России Владимир Путин. Ряд регионов уже приняли данное решение.

В Москве 31 декабря станет выходным для сотрудников всех бюджетных учреждений, которые не заняты в подготовке Нового года.

На данный момент всего в 65 регионах из 85 31 декабря объявлен нерабочим днем.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/society/24/12/2020/5fe4b1089a794783bdf97822?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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