Собянин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем, сообщает РБК со ссылкой на эфир канала «Россия 24». Ранее с подобной рекомендацией выступил Президент России Владимир Путин. Ряд регионов уже приняли данное решение.

В Москве 31 декабря станет выходным для сотрудников всех бюджетных учреждений, которые не заняты в подготовке Нового года.

На данный момент всего в 65 регионах из 85 31 декабря объявлен нерабочим днем.