Собянин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем, сообщает РБК со ссылкой на эфир канала «Россия 24». Ранее с подобной рекомендацией выступил Президент России Владимир Путин. Ряд регионов уже приняли данное решение.
В Москве 31 декабря станет выходным для сотрудников всех бюджетных учреждений, которые не заняты в подготовке Нового года.
На данный момент всего в 65 регионах из 85 31 декабря объявлен нерабочим днем.
Дополнительная информация:
https://www.rbc.ru/society/24/12/2020/5fe4b1089a794783bdf97822?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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