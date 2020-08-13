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Собянин назвал слухами возвращение ограничений с 15 сентября в Москве из-за коронавируса

16:48
Сергей Собянин. Фото AFP
Сергей Собянин. Фото AFP
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Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о возвращении ограничений в столице с 15 сентября из-за коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Москвы. По его словам, это только слухи.

В столице за последние сутки подтверждено 692 новых случая коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/1283

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