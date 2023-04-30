Скончался модельер Вячеслав Зайцев

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в воскресенье, 30 апреля Зайцева доставили в больницу города Щелково, у него диагностировали внутреннее кровотечение. Спустя некоторое время он умер в реанимации.

В последние годы Зайцев страдал от болезни Паркинсона, был частично парализован, плохо говорил и не мог передвигаться без посторонней помощи.

Зайцев участвовал в разработке формы для советских спортсменов на Олимпиаде-1980, а также шил костюмы для многих российских фигуристов.