«СЭ» проводит опрос пользователей сайта

Мы проводим опрос пользователей сайта «СЭ», в котором предлагаем вам ответить на несколько вопросов, которые касаются социально-демографических характеристик, а также отношения к ставкам и букмекерским компаниям.

Никаких личных данных указывать не нужно — достаточно отметить верные варианты в списке вопросов ниже и нажать кнопку «отправить».

Опрос займет всего пару-тройку минут, но поможет нам лучше понять аудиторию, которая нас читает, и развиваться в нужном направлении.

Будем очень благодарны за обратную связь!