Сергей Собянин: «Москва составит график дальнейшего снятия ограничений»

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несмотря на угрозу коронавируса, мы должны приспосабливаться к этой ситуации и начинать жить нормальной жизнью, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на эфир канала «Россия 24». — Санитарные ограничения будут оставаться еще не один месяц точно. Но вернуться к полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб, все это надо шаг за шагом возвращать. Сегодня наступило время, когда такой график уже можно составить. Я думаю, что в понедельник о таком графике уже можно сказать».

По словам мэра столицы, говорить о возобновлении уличных фестивалей и массовых праздников пока рано.

«Насчет фестивалей — пока говорить об этом рано, — отметил Собянин. — Это большие массовые мероприятия. А ярмарки выходного дня должны в эту пятницу-субботу открыться. По поводу праздников, уличных праздников — конечно, соскучились, но пока об этом говорить рановато».