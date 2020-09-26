Рудковская рассказала, как часто ссорится с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская рассказала об отношениях с супругом, двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. По ее словам, они почти никогда не ссорятся.

«Мы с ним за 13 лет нашей совместной жизни, из них 9 лет супружеской, ссорились два раза, и то — по его инициативе. Со мной в принципе невозможно поссориться. Спросите у Димы Билана, я с ним 15 лет работаю.

Все творческие люди, а Евгений — это творческий человек, совершенно не похожи на других, особенные. Не в плане отклонений, а в плане того, что это люди, у которых есть свои фишки, свое настроение.

Женя — вообще скорпион, с ним очень тяжело ужиться. Если у Жени плохое настроение, то лучше не подходить, он закрывается в себе и всё. Особенно перед Олимпиадами, когда он готовился, был чем-то взбешен, что-то не получалось.

Но я умела найти в себе силы: тихонечко в другую комнату, чик-чик-чик, закрылась. пока он меня не позовет. Я никогда не попадалась под горячую руку.

И мне повезло, что я очень занятой человек, я постоянно в работе. Другим подругам мужья постоянно названивают, тут такого нет. У нас нет контроля, есть какое-то доверие. После того как мы повенчались, мы все-таки верующие люди, у нас вообще минимализировались даже мелкие вещи.

Любовница у Жени — это невозможно. Я уверена в нем на 100 процентов, так же, как и он во мне. Он никогда этого не будет делать. Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он никогда не будет обманывать. Иначе не надо было бы венчаться.

Когда мужчина загулял, надо искать причину в себе: почему загулял?