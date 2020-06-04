Роструд напомнил о двух сокращенных рабочих неделях в июне

Объявление нерабочего дня из-за проведения парада Победы 24 июня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается.

— Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня, — сообщили в пресс-службе Роструда ТАСС. — Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным.

Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается, и его продолжительность на час не сокращается.