Главное о коронавирусе в России и мире на 18 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 764 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 886 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4 357), Московской области (2 554), Санкт-Петербурге (1 941), Нижегородской области (533) и Красноярском крае (505).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 958 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 419 летальных исходов, выздоровел 5 341 231 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остается сложной, но число выявленных случаев заражения уменьшилось в два раза за последний месяц по сравнению с пиковыми значениями.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 18 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 190 805 021.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 953 937 человек. Далее идут Индия (31 106 065) и Бразилия (19 342 448).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 624 715. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (541 323) и Индия (413 640).

— Первый случай заражения коронавирусом выявили среди проживающих в Олимпийской деревне в Токио.