Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Главное о коронавирусе в России и мире на 18 июля: статистика и факты

11:45
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Теги:

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 764 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 886 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4 357), Московской области (2 554), Санкт-Петербурге (1 941), Нижегородской области (533) и Красноярском крае (505).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 958 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 419 летальных исходов, выздоровел 5 341 231 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остается сложной, но число выявленных случаев заражения уменьшилось в два раза за последний месяц по сравнению с пиковыми значениями.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 18 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 190 805 021.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 953 937 человек. Далее идут Индия (31 106 065) и Бразилия (19 342 448).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 624 715. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (541 323) и Индия (413 640).

— Первый случай заражения коронавирусом выявили среди проживающих в Олимпийской деревне в Токио.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Как убрать живот мужчине? Мнение экспертов
Появились кадры из салона жестко севшего под Томском Ан-28
Пенсионерка учинила кровавую расправу над сыном в Петербурге
Фото: младенца заморозили и выбросили в мусорный бак
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное