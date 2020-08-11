Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — цитирует президента ТАСС. — Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки".

Массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время, рассчитывает президент РФ.

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 11 августа, за последние сутки в России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 494 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 897 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 131 летальный исход, выздоровело 703 175 человек.