Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

26 апреля, 19:46

Путин в беседе с олимпийцами назвал любимые виды спорта

Читать «СЭ» в

Президент России Владимир Путин побеседовал с победителями Олимпийских игр-2022 в Пекине. Помимо этого, глава государства на вопрос лыжницы Вероникой Степановой рассказал о своих любимых видах спорта.

«Два места уже занимают дзюдо и самбо, потому что я ими занимался с детства. Но если это вынести за скобки, то хоккей.

Честно говоря, мне нравится и фигурное катание, и лыжи — очень динамичные виды спорта, красивые, пластичные. Посмотрите, волейболисты что творят. Правда! Там поменяли какие-то правила несколько лет назад, он такой стал красивый и динамичный этот вид спорта — девочки и мальчики, мужчины и женщины так здорово [играют]», — цитирует Путина ТАСС.

В числе своих любимых видов спорта Путин назвал также биатлон и шорт-трек.

Источник: https://tass.ru/sport/14484189
Владимир Путин
10
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин призвал региональные власти уделить внимание развитию спортивной инфраструктуры

Поздняков заявил, что будущее российского спорта зависит от развития молодежных соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости