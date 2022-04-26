Путин в беседе с олимпийцами назвал любимые виды спорта

Президент России Владимир Путин побеседовал с победителями Олимпийских игр-2022 в Пекине. Помимо этого, глава государства на вопрос лыжницы Вероникой Степановой рассказал о своих любимых видах спорта.

«Два места уже занимают дзюдо и самбо, потому что я ими занимался с детства. Но если это вынести за скобки, то хоккей.

Честно говоря, мне нравится и фигурное катание, и лыжи — очень динамичные виды спорта, красивые, пластичные. Посмотрите, волейболисты что творят. Правда! Там поменяли какие-то правила несколько лет назад, он такой стал красивый и динамичный этот вид спорта — девочки и мальчики, мужчины и женщины так здорово [играют]», — цитирует Путина ТАСС.

В числе своих любимых видов спорта Путин назвал также биатлон и шорт-трек.