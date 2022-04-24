Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве 23-летнего хоккеиста

По факту убийства 23-летнего хоккеиста Романа Дидура было возбуждено уголовное дело, сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

«По факту убийства мужчины в Москве возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, с ним сейчас проводят следственные действия», — заявила Иванова.

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля. Между Романом и его оппонентом произошел конфликт, в ходе которого спортсмен получил удар ножом в грудь. Дидур скончался от кровопотери до приезда медиков.