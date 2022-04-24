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Сегодня, 14:21

Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве 23-летнего хоккеиста

Екатерина Савостина
Корреспондент
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По факту убийства 23-летнего хоккеиста Романа Дидура было возбуждено уголовное дело, сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

«По факту убийства мужчины в Москве возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, с ним сейчас проводят следственные действия», — заявила Иванова.

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля. Между Романом и его оппонентом произошел конфликт, в ходе которого спортсмен получил удар ножом в грудь. Дидур скончался от кровопотери до приезда медиков.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220424/khokkeist-1785169824.html
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В центре Москвы убили 23-летнего хоккеиста
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