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25 апреля, 22:10

Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 миллиарда долларов

Иван Шитик
Корреспондент
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Илон Маск.
Фото Twitter

Предприниматель Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, 4 апреля стало известно, что американский миллиардер и владелец Tesla Илон Маск купил 9,2 процента акций социальной сети Twitter, став тем самым крупнейшим акционером компании.

В свою очередь Илон Маск заявил, что не будет входить в совет директоров Twitter. Позже бывшие акционеры социальной сети подали в суд на миллиардера из-за предполагаемых нарушений при покупке акций компании. После чего Маск предложил выкупить все акции компании.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14471477
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