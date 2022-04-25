Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 миллиарда долларов

Предприниматель Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, 4 апреля стало известно, что американский миллиардер и владелец Tesla Илон Маск купил 9,2 процента акций социальной сети Twitter, став тем самым крупнейшим акционером компании.

В свою очередь Илон Маск заявил, что не будет входить в совет директоров Twitter. Позже бывшие акционеры социальной сети подали в суд на миллиардера из-за предполагаемых нарушений при покупке акций компании. После чего Маск предложил выкупить все акции компании.