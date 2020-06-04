«Полицейские относятся к черным как к животным». Американский фигурист российского происхождения поддержал протесты в США

Фигурист сборной США Алексей Красножон в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к протестам после смерти Джорджа Флойда. Темнокожий американец скончался во время задержания полицейским.

— Полицейские относятся к черным как к животным, бьют их, арестовывают, убивают. Классно, что после убийства Флойда люди вышли на улицы. В США у темнокожего шанс сесть за марихуану раз в 70 выше, чем у белого. Белого отпустят или штраф выпишут. Не будем забывать, что именно белые в свое время выгнали и истребили все настоящее американское население — индейцев. Почему темнокожие так агрессивны иногда? Отчасти потому, что когда они еще были рабами, белые хозяева старались скрещивать сильного с сильным, была такая практика. Но агрессивные люди есть в любой нации.

Полицейская брутальность действительно в США есть. Но протесты должны быть без насилия. Люди кидают кирпичами в магазины, которые не имеют отношения к убийству. Я уже смотрю на всех этих умников, которые выносят телевизоры, и хочется им сказать — ну, если грабите, то грабьте хотя бы нормальные заведения! И выносите наличные, сертификаты. Куда ты этот 60-дюймовый телек тащишь? Если придут ко мне, готов встретить с битой.

Виноват ли Трамп? Скажу, что до марта и коронавируса экономика США была на небывалом подъеме. 600 долларов в неделю пособие по безработице! И это заслуга Трампа, он делает много хорошего для страны. Если бы я мог голосовать, я бы голосовал за него. Но как только он что-то скажет — все ржут, — рассказал Красножон. (Дмитрий Кузнецов)

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