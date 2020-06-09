Паралимпийская чемпионка требует наказать оскорбивших ее сотрудников ГИБДД

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко в интервью «СЭ» заявила, что сотрудники ГИБДД Башкирии, допустившие в ее отношении оскорбительные высказывания, должны быть наказаны. Патрульный, отказывавшийся пускать машину с Савченко к одной из гостиниц Уфы заявил следующее: «Клоунаду здесь не устраивайте, инвалид. Или вы инвалид на голову? Вы физический инвалид или моральный?»

— Я не говорю об увольнении виновных, достаточно будет и менее жесткого наказания. Главное, чтобы сотрудники ГИБДД поняли: они представляют власть, должны быть образцом для остальных. Они — лицо нашей страны. А кому понравится такое лицо? Уже сколько было скандалов с полицией, с Росгвардией. Мне кажется, для них напрашивается проведение тренингов по общению с людьми. Репутация у полиции в стране сами знаете какая. Во многом из-за таких историй. Какие-то этические нормы должны соблюдаться, — сказала Савченко. (Владимир Иванов)

Полное интервью Савченко — на сайте «СЭ»