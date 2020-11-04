«Ну кому же доверять, если не Королеве!» Фанаты оценили попадание Загитовой в топ спортсменов

Российская фигуристка Алина Загитова попала в топ рейтинга спортсменов, которым доверяют россияне. В опросе участвовали жители городов с население более 100 тысяч человек в возрасте старше 14 лет.

severtsevairina: Ни сколько не удивилась! Народ чувствует в Алине ее порядочность, честность, светлую и чистую душу, доброе сердечко. С болью воспринимает несправедливость, которая полной чашей выпала на долю Олимпийской Чемпионки. Поэтому миллионы тех, кто даже не ведёт соцсети, воспринимает нашу любимую девочку как родную, как члена семьи!

t_w_i_l_i_g_h_t_foto: Отличненько! И выборка сделана среди большого количества человек и попали туда все очень известные и достойные спортсмены. кроме ТАТ — она все же тренер а не спортсмен.

poliinaandreevaa: Удивительно как она в столь югом возрасте уже такая популярная! все перечисленные спортсмены уже достаточно возрастные! А Алина вызывает уже доверие! НАРОДНАЯ СПОРТСМЕНКА!

amasi70: Алина во всем достойна!

zhusbegi: Ну как же, кому не доверять, если не Королеве Фигурного Катания!

nadusha1991: Кто бы сомневался?! Есть обстоятельства и есть Алина, так вот она старается быть предельно честной, насколько это возможно. Безгранично уважаю ее за это!