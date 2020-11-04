  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

«Ну кому же доверять, если не Королеве!» Фанаты оценили попадание Загитовой в топ спортсменов

12:46
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Алина Загитова попала в топ рейтинга спортсменов, которым доверяют россияне. В опросе участвовали жители городов с население более 100 тысяч человек в возрасте старше 14 лет.

Алина Загитова попала в топ-10 спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием у россиян ??? ??? Рейтинг выглядит так: ??? ??? Ляйсан Утяшева, художественная гимнастика;??? Татьяна Тарасова, фигурное катание;??? Федор Емельяненко, MMA;??? Игорь Акинфеев, футбол;??? Николай Валуев, бокс;??? Хабиб Нурмагомедов, MMA;??? Алина Загитова, фигурное катание;??? Артем Дзюба, футбол;??? Александр Овечкин, хоккей;??? Мария Шарапова, теннис??? ??? Компания Romir подсчитывает индекс доверия граждан к медиа-персонам. Исследование проводится на базе скан-панели, респондентами которой являются 40 тыс. человек??? ??? В опросе участвовали жители городов с население более 100 тыс. человек в возрасте старше 14 лет. Им задавался вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». Варианты ответов не предлагались??? ??? Подробнее на РБК:??? https://sportrbc.ru/news/5fa1945e9a7947216c400e23??? ? Anh Viet CHAU

Публикация от Alina Zagitova fan account? (@teamzagitova)

severtsevairina: Ни сколько не удивилась! Народ чувствует в Алине ее порядочность, честность, светлую и чистую душу, доброе сердечко. С болью воспринимает несправедливость, которая полной чашей выпала на долю Олимпийской Чемпионки. Поэтому миллионы тех, кто даже не ведёт соцсети, воспринимает нашу любимую девочку как родную, как члена семьи!

t_w_i_l_i_g_h_t_foto: Отличненько! И выборка сделана среди большого количества человек и попали туда все очень известные и достойные спортсмены. кроме ТАТ — она все же тренер а не спортсмен.

poliinaandreevaa: Удивительно как она в столь югом возрасте уже такая популярная! все перечисленные спортсмены уже достаточно возрастные! А Алина вызывает уже доверие! НАРОДНАЯ СПОРТСМЕНКА!

amasi70: Алина во всем достойна!

zhusbegi: Ну как же, кому не доверять, если не Королеве Фигурного Катания!

nadusha1991: Кто бы сомневался?! Есть обстоятельства и есть Алина, так вот она старается быть предельно честной, насколько это возможно. Безгранично уважаю ее за это!

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир