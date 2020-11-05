«Не слышала, чтобы Хабиб говорил, что он выступает за Россию». Журова против того, чтобы боец получил звание Героя РФ
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова негативно отреагировала на предложение депутата Гаджимурад Омаров присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни».
«Его удостоено очень небольшое количество спортсменов. Их всего три: Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998). Насколько я знаю, потом было принято решение к спортсменам такое звание не применять, ведь есть другие, например, Герой Труда, — приводит слова Журовой НСН. — Получить «Героя России» за спорт можно только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны.
Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно. Он просто выиграл какое-то количество боев, а теперь представьте, сколько всего выигрывает другой спортсмен: чемпионаты мира, Олимпийские игры... Но ему ведь не дают звание. Хабиб — выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много.
Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан — да, ислам — да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире».
Дополнительная информация:
https://nsn.fm/sport/on-za-rossiu-zhurova-nazvala-zvanie-podhodyaschee-dlya-nurmagomedova