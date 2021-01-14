Названы признаки бессимптомно перенесенного коронавируса

Главный медицинский специалист Push Doctor (платформа, которая предлагала видео-консультации с пациентами онлайн) Дэн Банстон рассказал, как можно понять, если человек уже переболел коронавирусом.

Как отмечается, иногда COVID-19 проходит бессимптомно, однако вызывает долгосрочные последствия у организма.

По словам Банстона, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя усталым и изнеможденным без причин, то это может быть признаком перенетсенного коронавируса.

«Возможные симптомы могут быть очень разными и вряд ли будут одинаковыми для всех, но очень часто речь идет об усталости и утомляемости. Также могут быть головные боли и боли в мышцах или суставах, — цитирует Банстона express.co.uk.

Врач добавил, что человек может узнать, переболел он или нет, сдав анализы на антитела, а затем постараться выяснить причины недомогания.