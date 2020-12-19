Навка: «31 декабря буду работать. Муж сидит, ест оливье, а я работаю»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, жена пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала, как они с мужем проведут новогодние праздники.

— В праздники я буду работать. 31-го числа я буду работать, — цитирует «Комсомольская правда» Навку. — Мой муж гордится мной. Он сидит, ест оливье, а я работаю. Единственный день у нас выходной — это 1 января. И 31-го, и 2 января мы всегда работаем. Я всегда работаю, а у него когда как получается, иногда 2-3 образуется выходной. Это, наверное, единственное время в году, когда он может 2-3 дня себе позволить не идти утром рано на работу, потому что это государственные праздники.