  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Навка: «31 декабря буду работать. Муж сидит, ест оливье, а я работаю»

12:18
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP
Теги:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, жена пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала, как они с мужем проведут новогодние праздники.

— В праздники я буду работать. 31-го числа я буду работать, — цитирует «Комсомольская правда» Навку. — Мой муж гордится мной. Он сидит, ест оливье, а я работаю. Единственный день у нас выходной — это 1 января. И 31-го, и 2 января мы всегда работаем. Я всегда работаю, а у него когда как получается, иногда 2-3 образуется выходной. Это, наверное, единственное время в году, когда он может 2-3 дня себе позволить не идти утром рано на работу, потому что это государственные праздники.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир