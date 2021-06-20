Мошенники украли у спортивного комментатора Твалтвадзе 200 тысяч рублей

В Москве спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе лишился почти 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Указано, что его обманули мошенники.

По данным источника, неизвестные позвонили, представились сотрудниками банка и сказали, что необходимо продиктовать данные карт и коды из смс, чтобы избежать несанкционированного списания средств. Твалтвадзе выполнил их просьбу, после чего злоумышленники списали с карт все деньги.

После случившегося комментатор обратился в полицию. В результате возбуждено уголовное дело, полицейские занимаются поиском мошенников.