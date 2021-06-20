Хоккейный «Спартак» готов помочь певице МакSим

Хоккейный «Спартак» выразил намерение оказать любую помощь певице МакSим, которая была госпитализирована 15 июня и находится в искусственной коме.

«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба.

В субботу стало известно, что МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), госпитализированная на следующий день после концерта в Казани, была введена в кому. Исполнительница выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). Несмотря на все симптомы, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Песня в исполнении МакSим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у болельщиков хоккейного клуба, которые поют ее на матчах команды. В последний раз МакSим была на игре «Спартака» 20 сентября прошлого года.