МакSим и Билан записали дуэтом любимую песню болельщиков «Спартака» «Знаешь ли ты»

Исполнители Дима Билан и МакSим (Марина Абросимова) представили совместную песню. Релиз композиции состоялся 29 апреля на всех цифровых площадках.

Марина Абросимова освежила свой старый трек «Знаешь ли ты» из дебютного альбома «Трудный возраст» (2006).

Песня МакSим «Знаешь ли ты» известна как неофициальный гимн фанатского движения московского «Спартака».

Сама МакSим положительно относится к тому, что фанаты так полюбили ее песню. В 2019 году певица исполнила ее с 10-тысячным хором болельщиков во время хоккейного матча между «Сочи» и «Спартаком».