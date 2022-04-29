Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 19:17

МакSим и Билан записали дуэтом любимую песню болельщиков «Спартака» «Знаешь ли ты»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
МакSим и Дима Билан.

Исполнители Дима Билан и МакSим (Марина Абросимова) представили совместную песню. Релиз композиции состоялся 29 апреля на всех цифровых площадках.

Марина Абросимова освежила свой старый трек «Знаешь ли ты» из дебютного альбома «Трудный возраст» (2006).

Песня МакSим «Знаешь ли ты» известна как неофициальный гимн фанатского движения московского «Спартака».

Сама МакSим положительно относится к тому, что фанаты так полюбили ее песню. В 2019 году певица исполнила ее с 10-тысячным хором болельщиков во время хоккейного матча между «Сочи» и «Спартаком».

4
2
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лоза — о желании Карреры возглавить «Спартак»: «Верните Димку Аленичева!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости