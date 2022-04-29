Нашлась 12-летняя дочь трехкратного чемпиона мира Терещенко

24 апреля бывший хоккеист сборной России Алексей Терещенко написал заявление в полицию о пропаже 12-летней дочери. Теперь стало известно, что с девочкой все хорошо, и она находится у родственников, сообщает StarHit.

«В этот же день от гражданина поступило заявление, в котором он просит дальнейшую проверку по факту исчезновения ребенка не проводить в связи с тем, что дочь нашлась. В настоящее время девочка находится у своей бабушки», — поделился источник в МВД.

Терещенко уже забрал заявление из полиции.

К слову, в данное время звезда хоккея находится в бракоразводном процессе с женой Викторией. У супругов двое детей, и родители не могут решить вопрос с опекой.

Терещенко трижды выигрывал золото на чемпионатах мира по хоккею: 2008 года в Канаде, 2009 в Швейцарии. После возвращения с чемпионата, Алексей был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большой вклад в победу национальной сборной команды России. В 2010 году на чемпионате в Германии команда с его участием взяла серебро. А в 2012 в Финляндии вновь стала чемпионом.