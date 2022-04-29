26 мая в Москве состоится форуме «Спорт и Россия-2022»
26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится IX ежегодная программа и форум «Спорт и Россия-2022».
Форум #БизнесСпортИнвестиции каждый год становится деловой площадкой для обсуждения актуальных тем, обмена опытом и поиска совместных решений. В этом году на форуме выступят лидеры спортивной отрасли, топ-менеджеры компаний, ведущие спортивные СМИ, представители госсектора и звезды спорта.
Программа форума:
1. Круглый стол «Бизнес и спорт: новая реальность»
— Новые вызовы. С чем столкнулись и чего еще ждать?
— Будущее российского спорта в условиях санкций.
— Меры по защите прав и интересов российских спортсменов, тренеров и спортивных организаций.
— Финансирование спорта.
2. Дискуссонная панель «Fan ID или фан уйди?»
— О чем закон и для чего он нужен?
— Каков международный опыт применения Fan ID?
— Какие изменения ожидать российскому спорту с введением Fan ID?
— Чего ждать болельщикам в июне: будет ли введен Fan ID в Российской премьер-лиге (РПЛ)?
3. Цифровая трансформация спорта
— Спорт и цифровая экосистема.
— Объекты и направления цифровой трансформации в спорте.
— Вызовы и перспективы цифровизации спорта в России сегодня.
— Технологии импортозамещения в инновационной спортивной индустрии.
4. Кейсы компаний «Будущее спортивной отрасли»
— В какой ситуации находится российский спорт и какие изменения его ждут?
— Развитие спорта в новой реальности.
— Какие перспективы инвестиций в спортивную индустрию?
Среди спикеров форума представители таких компаний как: АНО «Атом-Спорт», Совкомбанк, медиахолдинг MAER и другие. Кроме того, гостей форума ждет выступление олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой.
Завершением мероприятия станет церемония награждения компаний, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Кроме основных 10 номинаций программы «Спорт и Россия — 2022», награды также получат лучшие проекты в сфере цифровизации спорта и в области активного отдыха и туризма. Объявит победителей спортивный комментатор и обладатель трех премий ТЭФИ Виктор Гусев.
Условия участия и подробная информация на официальном сайте премии.
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