26 мая в Москве состоится форуме «Спорт и Россия-2022»

26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится IX ежегодная программа и форум «Спорт и Россия-2022».

Форум #БизнесСпортИнвестиции каждый год становится деловой площадкой для обсуждения актуальных тем, обмена опытом и поиска совместных решений. В этом году на форуме выступят лидеры спортивной отрасли, топ-менеджеры компаний, ведущие спортивные СМИ, представители госсектора и звезды спорта.

Программа форума:

1. Круглый стол «Бизнес и спорт: новая реальность»

— Новые вызовы. С чем столкнулись и чего еще ждать?

— Будущее российского спорта в условиях санкций.

— Меры по защите прав и интересов российских спортсменов, тренеров и спортивных организаций.

— Финансирование спорта.

2. Дискуссонная панель «Fan ID или фан уйди?»

— О чем закон и для чего он нужен?

— Каков международный опыт применения Fan ID?

— Какие изменения ожидать российскому спорту с введением Fan ID?

— Чего ждать болельщикам в июне: будет ли введен Fan ID в Российской премьер-лиге (РПЛ)?

3. Цифровая трансформация спорта

— Спорт и цифровая экосистема.

— Объекты и направления цифровой трансформации в спорте.

— Вызовы и перспективы цифровизации спорта в России сегодня.

— Технологии импортозамещения в инновационной спортивной индустрии.

4. Кейсы компаний «Будущее спортивной отрасли»

— В какой ситуации находится российский спорт и какие изменения его ждут?

— Развитие спорта в новой реальности.

— Какие перспективы инвестиций в спортивную индустрию?

Среди спикеров форума представители таких компаний как: АНО «Атом-Спорт», Совкомбанк, медиахолдинг MAER и другие. Кроме того, гостей форума ждет выступление олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой.

Завершением мероприятия станет церемония награждения компаний, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Кроме основных 10 номинаций программы «Спорт и Россия — 2022», награды также получат лучшие проекты в сфере цифровизации спорта и в области активного отдыха и туризма. Объявит победителей спортивный комментатор и обладатель трех премий ТЭФИ Виктор Гусев.

Условия участия и подробная информация на официальном сайте премии.

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