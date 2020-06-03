«Люди в бешенстве, что соучастники убийства на свободе». Американский журналист объяснил причины массовых протестов в США

Американский журналист поделился мнением о протестах в США.

«Все видели, что случилось с Джорджем Флойдом, — написал в своей колонке журналист The Athletic Тарик Эль-Башир. — Этого хватило обществу, чтобы восстать. Тот полицейский, который задушил Джорджа коленом, должен был быть арестован. И люди в бешенстве именно от того, что три других соучастника все еще на свободе. Общество до сих пор не может прийти в себя после этого происшествия.

Причины всего того, что происходит сейчас в нашей стране, имеют долгую историю. То, что случилось с Флойдом, инцидент в Центральном парке неделю назад, стоившей женщине, обвиненной в расизме, работы, наконец, в целом жестокое обращение со стороны полиции на протяжении нескольких лет. Все это довело людей до того, что мы видим сейчас. Не стоит забывать, что во время пандемии более 40 миллионов американцев остались без работы. Эта агрессия была вполне ожидаемой".

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. (Алена Гребенькова)

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