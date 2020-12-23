В России за сутки выявлено 27 250 новых случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 549 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 447 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 652), Санкт-Петербурге (3 749), Московской области (1 540), Нижегородской области (498) и Псковской области (416).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 52 461 летальных исходов, выздоровело 2 343 967 человек.