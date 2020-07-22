Коронавирус в мире: главное на утро 22 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 22 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 15 098 431. Зафиксировано 619 592 летальных исхода, вылечились 9 116 242 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 028 569 человек. Далее идут Бразилия (2 166 532), Индия (1 194 085), Россия (783 328) и ЮАР (381 798).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (144 953), Бразилия (81 597), Великобритания (45 422), Мексика (40 400) и Италия (35 073).

— В Испании резко увеличилось число заражений после отмены карантина. За последний месяц выявили 18?564 случаев, что превосходит показатели предыдущего месяца на 400%.

— Президент США Дональд Трамп допустил ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

— В Швеции из-за пандемии отметили банкет по случаю вручения Нобелевской премии. Он обычно проходил в здании мэрии Стокгольма.