Коронавирус в мире: главное на утро 16 июля

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на утро 16 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 13 696 742. Зафиксировано 586 885 летальных исходов, вылечились 8 155 564 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 3 616 747 человек. Далее идут Бразилия (1 970 909), Индия (970 169), Россия (746 369) и Перу (337 724).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (140 140), Бразилия (75 523), Великобритания (45 053), Мексика (36 906) и Италия (34 997).

— В США заявили об успешном раннем испытании вакцины от коронавируса на людях. Препарат компании Moderna вызвал сильный иммунный ответ у всех добровольцев. Таким образом, эффект оказался лучше, чем если бы люди переболели и получили иммунитет естественным путем.

— Микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер заявил, что в борьбе с коронавирусом были допущены ошибки по всему миру. По его словам, бессимптомных носителей вируса не существует, а иммунитет к инфекции может возникать у людей, которые до этого заражались похожими болезнями.

— Куба открыла для россиян границы, наши туристы могут прилетать без справок об отсутствии коронавируса. При этом, у них будут проверять температуру и делать бесплатный тест на наличие инфекции. Также, россиянам будет необходимо оформить страховку, покрывающую лечение коронавируса, это около 4-5 долларов в день.