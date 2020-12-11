Каскадер Александр Иншаков встретился с участниками конкурса «Энергия побед»

Известный российский каскадер Александр Иншаков, который провел мастер-класс в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», поделился впечатлениями.

— Как ни странно, обычно задают больше вопросов, на этот раз было скромнее, — отметил Иншаков. — Но атмосфера хорошая, дружеская, было на самом деле приятно. И злых вопросов не было. Хотя я, как говорится, был готов на все (улыбается). Считаю, уровень спортивной журналистики у нас растет. Когда-то я занимался спортивной гимнастикой, и у меня был друг — потом в «Советском спорте» работал. Вот это был мой первый знакомый журналист в жизни. А сейчас их гораздо больше, и это здорово.

Победители конкурса «Энергия побед» будут названы в пятницу вечером.

(Антон Бабошин)