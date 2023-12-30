Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фильм «Бриллиантовая рука» в новогодние праздники 2023 / 2024

Фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» 1968 года в новогодние праздники покажет телеканал «Россия 1» 31 декабря. Начало — в 18.20 по московскому времени.

В центре сюжета — примерный семьянин Семен Семеныч Горбунков, который отправляется в круиз на теплоходе, на котором находится подельник банды валютчиков. Его задача — получить бриллианты в восточном городе и привезти их вместе с гипсом в руке. Но по стечению разных обстоятельств вместо жулика в условленное место попадает Семен Семеныч.

Именно этот фильм занимает третье место в списке абсолютных лидеров за всю историю советского кинопроката.

В фильме сыграли: Андрей Миронов, Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Светлана Светличная, Нина Гребешкова, Нонна Мордюкова, Станислав Чекан, Владимир Гуляев.