Главный эпидемиолог Швеции заявил об ошибках страны в борьбе с коронавирусом

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что меры властей страны по борьбе с пандемией коронавируса могли бы быть эффективнее.

— Власти Швеции должны были принять более жесткие меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, — приводит слова Тенгелла «Шведское радио». — Та политика, которой они придерживались, привела к чрезмерному числу смертей.

Если бы столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, думаю, что нам стоило бы сделать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции и в остальном мире.

По последним данным, в Швеции 40 803 заразившихся коронавирусом и 4 542 погибших. Во время пандемии Швеция практически не вводила никаких ограничений для жителей страны, в том числе самоизоляцию.