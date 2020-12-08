Главное о коронавирусе в России и мире на 8 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 938 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5232), Санкт-Петербурге (3 734), Московской области (1 341) и Нижегородской области (482).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 515 009 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 159 летальных исходов, выздоровело 1 981 526 человек.

— В Кремле считают, что предпринятые меры позволяют не ограничивать передвижение граждан по территории России. Ранее о необходимости подобной меры заявил министр здравоохранения РФ Дмитрий Мурашко.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 8 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 67 995 570

Первое место по числу зараженных занимают США — 15 370 339 человек. Далее идут Индия (9 703 908) и Бразилия (6 628 065).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 290 474. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (177 388) и Индия (140 994).