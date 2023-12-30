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Глава ОКР Поздняков выразил соболезнования близким погибших при атаке на Белгород

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.

«С тревогой слежу за трагическими событиями в Белгороде. Выражаю глубокие соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате обстрела центра города накануне новогодних праздников. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, за чьи жизни сейчас борются врачи. Выражаю поддержку и солидарность со всеми жителями Белгорода», — приводит слова Позднякова РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы ОКР.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти окажут Белгороду поддержку в восстановлении города. Также Москва выделила бригаду врачей в составе группы Минздрава России.

Источник: РИА Новости
Станислав Поздняков
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