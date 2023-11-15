Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 23:24

Глава IBA Кремлев подарил Папе Римскому Франциску символический ринг

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Умар Кремлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подарил Папе Римскому Франциску символический боксерский ринг.

В своем Telegram-канале чиновник опубликовал фотографии с религиозным деятелем.

Умар Кремлев и Папа Римский Франциск.
Фото соцсети Умара Кремлева, Telegram

«IBA для каждого его участника, спортсмена, тренера, функционера — это боксерский храм, где каждый может получить тепло, заботу, защиту и семейную помощь», — подписал фото Кремлев.

Также спортивный функционер добавил, что вера и спорт должны всегда следовать вместе.

Кремлев поговорил с понтификом по завершении традиционной всеобщей аудиенции.

Бокс
Умар Кремлев
1
0
Читайте также
Сменил наездницу на гандболистку: Мануэль Нойер женился во второй раз
Издевался над инвалидом, а теперь едет в КХЛ. Американскому игроку закрыли путь в хоккей на родине
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев оскорбил комментатора «Матч ТВ» Шнякина

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости