Еще один клуб в Северной Америке сменит название из-за расизма

Клуб Канадской футбольной лиги «Эдмонтон Эскимос» объявил о том, сменит название. Вопрос был поднят в Северной Америке на фоне протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.

Слово «эскимосы» считается оскорбительным для коренных народов и одного из спонсоров клуба. Пока он будет называться «Эдмонтон».

Ранее о смене названия объявил американский футбольный клуб «Вашингтон Редскинз», выступающий в НФЛ. В начале июля один из спонсоров попросил сменить название, поскольку оно оскорбляет коренные народы страны. Впоследствии и другие компании выступили с этим предложением.