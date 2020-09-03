Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве. Артист заявил об этом в зале суда.

— У меня заявление. Я признаю свою вину, — передает «РИА Новости» слова Ефремова.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.