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Ефремов признал вину в смертельном ДТП

10:35
Михаил Ефремов. Фото «Известия»
Михаил Ефремов. Фото «Известия»
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Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве. Артист заявил об этом в зале суда.

— У меня заявление. Я признаю свою вину, — передает «РИА Новости» слова Ефремова.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200903/efremov-1576663154.html

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