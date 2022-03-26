Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился мнением о запрете российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

«Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно — без флага России, без гимна России, и всячески откреститься от своей Родины... Но это цинично, аморально. Я уже не говорю о позиции, которая была занята недавно Международным олимпийским комитетом по отношению к нашим инвалидам. Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

Ранее большинство международных ассоциаций запретили российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях.