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Сегодня, 12:25

«Уродство и хамство». Дмитрий Медведев — о притеснении российских спортсменов

Медведев прокомментировал притеснение российских спортсменов
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Медведев.
Фото Reuters

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился мнением о запрете российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

«Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно — без флага России, без гимна России, и всячески откреститься от своей Родины... Но это цинично, аморально. Я уже не говорю о позиции, которая была занята недавно Международным олимпийским комитетом по отношению к нашим инвалидам. Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

Ранее большинство международных ассоциаций запретили российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

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