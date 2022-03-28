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Уилл Смит получил «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме про сестер Уильямс

Уилл Смит получил «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Король Ричард»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Уилл Смит удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший актер» за главную роль в фильме «Король Ричард», сообщает ТАСС.

Об этом было объявлено в ходе завершившейся 28 марта 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходила в Лос-Анджелесе.

Также на награду претендовали Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»).

Напомним, что 53-летний актер сыграл Ричарда Уильямса, отца американских теннисисток Винус и Серены Уильямс. В январе Смит был удостоен награды «Золотой глобус» за эту роль.

Источник: https://tass.ru/kultura/14199649
Теннис
Винус Уильямс
Серена Уильямс
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