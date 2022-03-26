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Сегодня, 11:15

В России за сутки выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
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Коронавирус в России.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 24 072 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 4275 человек, зафиксировано 395 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 60 933 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1145), Свердловской области (1101), Воронежской области (975), Москве (925) и Иркутской области (897).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 739 462 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 367 013 летальных исходов, выздоровели 16 606 691 человек.

Коронавирус
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