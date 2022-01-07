New York Times объявила о покупке The Athletic за 550 миллионов долларов

Газета New York Times на своем сайте объявила о том, что приобретает одно из крупнейших в мире спортивных СМИ The Athletic.

Сумма сделки, которая должна завершиться к апрелю этого года, составит 550 миллионов долларов. Как отмечается, это поможет New York Times преодолеть отметку в 10 миллионов подписчиков к 2025 году (сейчас — более 8 миллионов). The Athletic имеет около 1,2 миллиона подписчиков.

«Наша цель — значительно превысить 10 миллионов подписчиков. Мы верим, что The Athletic позволит нам расширить рынок потенциальных подписчиков», — сказала исполнительный директор Times Company Мередит Копит Левьен.

Отметим, что The Athletic — второй по величине работодатель в спортивных СМИ в США (лидирует телеканал ESPN). На сайте работает около 600 сотрудников. Сумма подписки на The Athletic составляет 7,99 доллара в месяц.