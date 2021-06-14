Ольга Бузова о Губерниеве: «Мужское хамство в прямом эфире мое сердце не принимает»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

«Так хочется сказать, но я промолчу, — написала Бузова в Instagram. — Пусть за меня и за других говорят поступки... Мы много говорим, и иногда в этом есть смысл... Но слова «некоторых» меня по сей день приводят в шок.

Я все могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире — мое сердце, воспитание, религия... не принимает! Для меня это дно! Пусть вашим миром правит любовь. Ольга Бузова».

14 июня во время прямого эфира «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

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