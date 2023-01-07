Свищев: «Государство изыскивает всевозможные пути поддержки федераций и спортсменов»

Депутат Государственной думы РФ и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал «СЭ» о господдержке спорта в 2023 году.

«Все программы, которые были в прошлом году, продолжаются. Это касается и дополнительных выплат, и поддержки соревнований на территории России, наших спортсменов в международных соревнованиях, и участия иностранных спортсменов в соревнованиях на территории нашей страны. Государство изыскивает всевозможные пути поддержки федераций и спортсменов. Как президент федерации керлинга могу сказать, что наши федерации сейчас обеспечены полностью и финансово, и технически, и соревнованиями. Нам не хватает участия в международных соревнованиях. Основная задача — добиваться участия в международных турнирах и чемпионатах мира», — сказал Свищев «СЭ».

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.