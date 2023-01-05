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Сегодня, 21:53

Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Никита Михалков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков госпитализирован с гриппом.

«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы режиссера.

Ранее некоторые СМИ информировали, что 77-летний Михалков госпитализирован с ковидной пневмонией, его состояние оценивается как тяжелое.

Режиссер является обладателем «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем». Также Михалков полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Источник: ТАСС
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