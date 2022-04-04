Валуев резко высказался о предложении Польши исключить всех россиян из МОК

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на предложение министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука исключить всех россиян из МОК и международных федераций.

«Смысл реагировать на страну, которая больше всех стремится стать третьим рейхом? Если ей дадут в таком же ключе не только высказываться, но и действовать, то радикализация Польши мне видится наиболее вероятным сценарием. А это все подготовка. Видел, что их вице-премьер высказывался по российской культуре, сказав, что сейчас не время для всего русского. Наша реакция может быть услышана только через позицию ООН. А наши СМИ по миру целенаправленно выключены — это показатель всех демократических свобод, которыми заливают уши», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук давал интервью, где призвал к дополнительный санкциям против России.