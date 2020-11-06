Боярский отреагировал на смерть Жванецкого

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» отреагировал на известие о смерти знаменитого сатирика Михаила Жванецкого.

— Кошмар! Мы с ним давно в последний раз разговаривали, — сказал Боярский «СЭ». — Для некоторых людей он был как близкий родственник, поэтому эта беда во многие семьи пришла.

Я не любитель его монологов и литературы, много общался с ним в жизни, это было гораздо интереснее. Живое общение с Жванецким всегда было основным событием. Все постоянно ждали, что он сейчас начнет смешить, но ничего подобного. Он нормальный мужик с хорошим чувством юмора, выпивающий, умеющий рассказывать анекдоты. С ним всегда можно было обсудить любую тему и не нужно было воспринимать его как шута горохового. Очень порядочный и интеллигентный человек. (Сергей Федоров)