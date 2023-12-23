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Сегодня, 19:11

Боец ММА Олейник назвал вечеринку Ивлеевой шабашем и вакханалией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алексей Олейник и Анастасия Ивлеева.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Эдуард Корниенко, «Известия»

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

«Пир во время чумы — именно так можно назвать самым емким определением то, что иногда додумываются вытворять некоторые лайко-наркоманы у нас в стране. Касается любых массовых вакханалий, типа шабаша у Ивлеевой», — написал Олейник в соцсетях.

Мероприятие в московском клубе «Мутабор» посетили многие звезды шоу-бизнеса, которые появились на празднике в провокационных и откровенных нарядах.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала участников вечеринки «моральными уродами».

Алексей Олейник
ММА
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