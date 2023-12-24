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Новогодние праздники: когда начинаются в декабре 2023 и заканчиваются в январе 2024

Новогодние каникулы продлятся 10 дней
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Предновогодняя Москва.
Фото Константин Кокошкин, Известия

Россияне в этом году будут отдыхать 10 дней на новогодних праздниках.

Правительство России утвердило список праздников и выходных на 2024 год. Производственный календарь важен для того, чтобы граждане могли правильно рассчитать заработную плату и отпускные.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней (30, 31 декабря, и с 1 по 8 января). Так как 6 и 7 января выпадают на выходные, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Первым рабочим днем в 2024 году станет 9 января, вторник. Так в январе будет 31 день, из которых 17 рабочих и 14 выходных и праздничных.

Cогласно Трудовому кодексу РФ, работодатель не имеет права привлекать к работе сотрудников в праздничные дни, включая январские выходные. Исключениями могут быть случаи работы в тех сферах, где производство является непрерывным и неотложным.

Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

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