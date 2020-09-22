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Белорусским спортсменам запретят использовать негосударственную символику

09:30

Министерство спорта Белоруссии выпустило новый приказ, который вносит изменения в контракты спортсменов, сообщает TUT.by.

Так спортсменов обяжут подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они обязаны наизусть знать гимн Белоруссии, могут использовать только государственную символику и не имеют права давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя.

В распоряжении редакциии появилось несколько писем, которые подтверждают даннную информацию.

Напомним, в Белоруссии больше месяца продолжаются акции протестов против результатов выборов президента страны.

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Дополнительная информация:

https://sport.tut.by/news/aboutsport/701293.html#ua:smart_ln_news_bytime~2

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