Белорусским спортсменам запретят использовать негосударственную символику
Министерство спорта Белоруссии выпустило новый приказ, который вносит изменения в контракты спортсменов, сообщает TUT.by.
Так спортсменов обяжут подписать дополнительные соглашения к контрактам, согласно которым они обязаны наизусть знать гимн Белоруссии, могут использовать только государственную символику и не имеют права давать комментарии СМИ и делать любые публикации без разрешения нанимателя.
В распоряжении редакциии появилось несколько писем, которые подтверждают даннную информацию.
Напомним, в Белоруссии больше месяца продолжаются акции протестов против результатов выборов президента страны.
«Не можем больше молчать». 93 футболиста Белоруссии записали обращение
Дополнительная информация:
https://sport.tut.by/news/aboutsport/701293.html#ua:smart_ln_news_bytime~2